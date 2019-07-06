«Лада Калина» и «Форд» не смогли разъехаться на Болдина

06.07.2019 15:47 248

В субботу, 6 июля, в 8:13 спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Болдина в Калуге. Столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Форд». В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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