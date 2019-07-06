Пять подростков избили 13-летнего школьника в Обнинске

06.07.2019 11:27 143

13-летний школьник договорился о встрече с подругой.

Когда паренек пришел на место, там его поджидали трое парней и две девушки.

Подростки избили мальчика. Сняли с жертвы обувь, верхнюю одежду и отобрали смартфон.

В результате пострадавшему был причинен легкий вред здоровью, материальный ущерб составил 37,5 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», сообщил новостной портал Obninsk.Name в субботу, 6 июля.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.