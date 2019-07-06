«Фиат Дукато» влетел под «Камаз» на объездной

06.07.2019 11:26 181

В пятницу, 5 июля, около пяти вечера спасатели получили сообщение о ДТП в Калуге.

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