Место под муниципальный приют для собак ищут в Боровском районе

05.07.2019 07:47 244

Чиновники Боровского района решили создать муниципальное предприятие по отлову и содержанию бесхозных зверей, сообщило интернет-издание «Неделя Боровского района» в четверг, 4 июля.

Сначала было решено, что МУП должен быть в черте населенного пункта.

Чиновники обратились к поселениям с просьбой посмотреть в своих муниципалитетах подходящие участки.

Однако позже власти решили, что нужно подождать выхода областного закона, где должны быть оговорены требования к расположению приютов.

Фото: интернет-издание «Неделя Боровского района».