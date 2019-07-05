Компания по установке дверей взяла с пенсионерки задаток и потеряла адрес

05.07.2019 07:15 373

Пожилая пара в Обнинске решила заменить межкомнатную дверь. Они обратились по телефону из листовки, которую им дал промоутер на улице.

В тот же день к пенсионерам приехал замерщик. Составил договор и забрал задаток – 11 тысяч рублей.

По договору дверь должны были заменить за 14 дней. Однако и через месяц никто не приехал, а телефон перестал отвечать.

Тогда 88-летняя пенсионерка обратилась к местным журналистам за помощью.

Корреспонденты компанию разыскали, сообщило издание «Неделя Обнинска» в четверг, 4 июля.

Представители компании сказали, что «просто потеряли адрес клиента». Но позже пообещали деньги вернуть и извиниться, чтобы газета не публиковала материал.

Фото: Pixabay.com.