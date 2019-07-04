Некоторые дома Калуги и пригороды планово обесточат в пятницу

04.07.2019 20:50 112

Электроэнергию планово отключат в Калуге и пригородах в пятницу, 5 июля, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 05:00 до 19:00 не будет электричества:

ул. Степана Разина 41,43;

ул.Мичурина 28,30;

ул. Никитина 65,67а,67;

ул.Фридриха Энгельса 78,80.

С 09:00 до 17:00 обесточат:

Доможирово,

Починки,

М.Каменка,

Галкино,

Груздово,

Уварово,

Ермолово,

Тимошево,

Железняки,

Белая,

Черносвитино,

Михалево,

Трудовой,

Бабенки,

Карачево.

С 09:00 до 19:00 без электроэнергии останется:

Плетеневка (частично).

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com