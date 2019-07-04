Обнинская волейболистка вышла четвертьфинал чемпионата мира

Обнинская спортсменка Светлана Холомина с напарницей Надеждой Макрогузовой вышли в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному волейболу, сообщило сетевое издание Sportbox.ru в четверг, 4 июля.
В упорной борьбе россиянкам удалось обыграть бразильских волейболисток.
В ¼ финала наши «пляжницы» сыграют с победительницами матча между швейцарками и австралийками.
Фото: ВК «Обнинск».
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