УФСИН подготовил 135 востребованных специалистов

В исправительных учреждениях ИК-3 и ИК-2 УФСИН в Товарково прошли итоговые экзамены среди осужденных, проходивших профобучение, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 4 июля.
135 осужденных успешно сдали экзамены по специальностям «Сборщик бумажных изделий», «Оператор котельной», «Токарь», «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».
Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.
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