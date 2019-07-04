УФСИН подготовил 135 востребованных специалистов

04.07.2019 17:14 40

В исправительных учреждениях ИК-3 и ИК-2 УФСИН в Товарково прошли итоговые экзамены среди осужденных, проходивших профобучение, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 4 июля. 135 осужденных успешно сдали экзамены по специальностям «Сборщик бумажных изделий», «Оператор котельной», «Токарь», «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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