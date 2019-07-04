Калужский омбудсмен попросил сохранить льготу предпенсионерам

04.07.2019 17:03 63

60-летний калужанин обратился к Уполномоченному. Мужчине отказали в льготе на бесплатный проезд, так как пенсионный возраст был увеличен.

Омбудсмен обратился в Городскую Управу с запросом внести изменения в региональные акты, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 4 июля.

Поправки внесли. Теперь бесплатным проездом пользуются женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60-ти.

Фото: Официальный сайт управления Калужского троллейбуса.