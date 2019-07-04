Обнинская шахматистка - в пятерке сильнейших юниорок мира

04.07.2019 15:08 153

Обнинская шахматиста Анна Афонасьева вошла в пятерку сильнейших юниорок мира, сообщила пресс-служба администрации Обнинска в четверг, 4 июля.

Об этом свидетельствуют очередные рейтинги, которые выпустила Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Сейчас Анна выступает в Высшей лиге первенства России среди женщин, а в августе примет участие в первенстве Европы.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.