Трактор сгорел в Боровском районе

04.07.2019 12:29 239

В четверг, 4 июля, в 3:39 ночи на пульт спасателям поступило сообщение о горящем тракторе в деревне Бавыкино Боровского района. На место происшествия направили 4 спасателей и одну спецмашину. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Калужской области.



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