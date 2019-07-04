Калужанин взял «бронзу» в летнем первенстве по горнолыжному спорту

04.07.2019 12:20 191

На днях в селе Терскол в Кабардино-Балкарии прошло летнее первенство по горнолыжному спорту «Приз Эльбруса», сообщила Российская федерация горнолыжного спорта во вторник, 2 июля.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов: 189 горнолыжников, из них 16 - вне зачета в силу возрастного ценза.

Калужанин Артём Жоголев завоевал «бронзу» в слаломе в возрастной группе юношей 14-15 лет.

Фото: Pixabay.com.