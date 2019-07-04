Двух молодых «закладчиков» будут судить в Калуге

04.07.2019 12:00 64

19-летний туляк и 20-летний калужанин решили заработать денег, делая закладки с наркотиками. Подельники приобретали крупные партии марихуаны и гашиша, расфасовывали их в мелкие пакеты и прятали на территории Калуги. Покупателям место нахождения товара отправляли через мессенджеры. Действия сбытчиков попали в поле зрения оперативников, после чего их немедленно задержали, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 4 июля. У подозреваемых изъяли около 110 грамм наркотиков. Расследование закончено. Материалы переданы в суд. Молодым подельникам инкриминируют совершение 23 преступлений. Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.



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