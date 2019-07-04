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Двух молодых «закладчиков» будут судить в Калуге

04.07.2019 12:00 0 64
Двух молодых «закладчиков» будут судить в Калуге

19-летний туляк и 20-летний калужанин решили заработать денег, делая закладки с наркотиками.

Подельники приобретали крупные партии марихуаны и гашиша, расфасовывали их в мелкие пакеты и прятали на территории Калуги.

Покупателям место нахождения товара отправляли через мессенджеры.

Действия сбытчиков попали в поле зрения оперативников, после чего их немедленно задержали, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 4 июля.

У подозреваемых изъяли около 110 грамм наркотиков.

Расследование закончено. Материалы переданы в суд.

Молодым подельникам инкриминируют совершение 23 преступлений.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.

 


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