В Обнинске вышел альбом акварельных рисунков города

03.07.2019 07:02 139

В Обнинске вышел альбом акварельных рисунков достопримечательностей города, сообщил портал «Наш регион» во вторник, 2 июля. В издание вошли работы с изображением Морозовской дачи, Домика Курчатова, градообразующего ФЭИ, храма в Белкине и другие. Автором идеи выступил начальник муниципальной пресс-службы. Фото: новостной портал «Наш регион».



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