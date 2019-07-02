Житель Жиздринского района отстоял право на выплату через прокуратуру

02.07.2019 18:39 129

Жителю Жиздинского района отказали в «Чернобыльской компенсации», потому что он работал в зоне, подвергшейся воздействию радиации, по трудовому договору с ИП.

Мужчина обратился в прокуратуру.

Прокурор направил соответствующий иск в суд, так как подобная выплата гарантируется всем работникам, не зависимо от формы собственности работодателя.

Суд удовлетворил требования иска.

Гражданину назначена соответствующая компенсационная выплата, сообщила пресс-служба прокуратуры во вторник, 2 июля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.