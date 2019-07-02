Saab и Chevrolet не поделили дорогу в Людиново

02.07.2019 18:07 143

Во вторник, 2 июля, в 16:35 спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиново.

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