Сотрудника предприятия оштрафовали за устаревшие инструкции

Прокуратура Калуги выявила, что на ПАО «КАДВИ» нарушается закон «О промышленной безопасности», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июля.
В частности: оборудование, работающее под избыточным давлением, не проходит проверку, а инструкции по эксплуатации требуют переработки.
В отношении должностного лица было возбуждено административное дело за нарушения промбезопасности на опасном производстве.
Сотрудника организации оштрафовали на 20 000 рублей.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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