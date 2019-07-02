Сотрудника предприятия оштрафовали за устаревшие инструкции

02.07.2019 20:46 223

Прокуратура Калуги выявила, что на ПАО «КАДВИ» нарушается закон «О промышленной безопасности», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 июля.

В частности: оборудование, работающее под избыточным давлением, не проходит проверку, а инструкции по эксплуатации требуют переработки.

В отношении должностного лица было возбуждено административное дело за нарушения промбезопасности на опасном производстве.

Сотрудника организации оштрафовали на 20 000 рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.