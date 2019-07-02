Сотрудника УФСИН оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

02.07.2019 16:21 233

Спецпрокуратура обнаружила, что сотрудник ИК-5 УФСИН разместил извещение о закупке на официальном сайте с нарушением срока.

Так как это нарушает права и законные интересы поставщиков, в отношении должностного лица возбудили административное дело, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.

Дело было направлено в УФАС по Калужской области.

Закупщика оштрафовали на 15 000 рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.