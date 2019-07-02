Калужского чиновника наказали за долгое рассмотрение заявлений

Прокуратура Калуги обнаружила, что Управление архитектуры нарушает сроки рассмотрения заявлений многодетных семей о предоставлении им участков ИЖС.
С начала текущего года было выявлено 15 случаев, когда решение по заявлению выдавалось с опозданием, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.
Прокурор города внес представление городскому голове.
В результате должностное лицо Управления архитектуры дисциплинарно наказали.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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