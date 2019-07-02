Калужского чиновника наказали за долгое рассмотрение заявлений

02.07.2019 16:07 226

Прокуратура Калуги обнаружила, что Управление архитектуры нарушает сроки рассмотрения заявлений многодетных семей о предоставлении им участков ИЖС.

С начала текущего года было выявлено 15 случаев, когда решение по заявлению выдавалось с опозданием, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 2 июля.

Прокурор города внес представление городскому голове.

В результате должностное лицо Управления архитектуры дисциплинарно наказали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.