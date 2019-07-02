55-летнюю даму будут судить за присвоение более 2 миллионов

02.07.2019 13:16 264

В Обнинске 55-летняя местная жительница похитила около 2 миллионов рублей у двух обнинцев, которые искали подрядчиков на строительство бассейна.

В 2012 и 2015 годах женщина была гендиректором строительных фирм, куда обратились потерпевшие.

Оба раза заключались договора на строительство, и граждане делали предоплату.

Деньги должны были пойти на закупку необходимых ресурсов, но по факту присваивались и растрачивались злоумышленницей.

В ходе следствия выяснилось, что женщина уже была ранее судима, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 2 июля.

Теперь дама предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.