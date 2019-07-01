Боровская школьница спасла утопающего мальчика

01.07.2019 07:54 67

На минувшей неделе мэр Боровска наградила 12-летнюю школьницу Ольгу Соколову за спасение 8-летнего утопающего мальчика, сообщили Боровские известия.

Дети купались на Протве, где было глубоко. Мальчик только недавно научился плавать, переоценил свои силы, стал тонуть и звать на помощь.

Быстрее всех к мальчугану подплыла Ольга.

Девочка стала подныривать под тонущего и выталкивать наружу, чтобы он мог сделать вдох и не захлебнулся. После нескольких таких «ныряний» подоспела мама мальчика.

Глава администрации поблагодарила не только смелую и решительную девочку, но и ее родителей.

Школьнице вручили благодарственное письмо и подарили велосипед.

Фото: интернет-издание «Боровские известия».