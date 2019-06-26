Пять многодетных семей получили участки с недостроем

26.06.2019 16:09 258

Пять многодетных семей бесплатно получили земельные участки, однако выяснилось, что там имеется недостроенные строения.

По закону собственники земли не могут требовать снятия с кадастрового учета недострой, который им не принадлежит.

Поэтому прокуратура Юхновского района направила в Дзержинский суд 5 исков о признании этих объектов подлежащими к исключению из кадастра.

Владельцы участков строения не возводили и не собирались оформлять на них право собственности.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 июня.

Ответчик направил апелляцию в Калужский областной суд. Жалобу рассмотрели и оставили решение районного суда без изменений.

Фото: Pixabay.com.