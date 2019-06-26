Финал Кубка России по плаванию пройдет в Обнинске

26.06.2019 14:18 182

27 и 29 июня в обнинском спорткомплексе «Олимп» пройдут финальные соревнования Кубка России по плаванию, сообщила пресс-служба Администрации наукограда. Спортсмены более чем из 40 субъектов Российской Федерации поборются за медали. Церемония открытия состоится 27 июня в 17:45. Вход свободный. Калужан приглашают посетить соревнования и поддержать спортсменов. Фото: пресс-служба администрации Обнинска.



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