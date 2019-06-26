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Кинологи-спасатели встретились со школьниками в летнем лагере

26.06.2019 13:33 0 197
Кинологи-спасатели встретились со школьниками в летнем лагере

Кинологи встретились с детьми в летнем лагере на базе 24 гимназии Калуги, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 25 июня.

Для встречи со школьниками привезли двух лабрадоров и западно-сибирскую лайку.

Сначала специалисты рассказали ребятам о том, как дрессируют служебных собак, а потом показали упражнения со своими подопечными.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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