Кинологи-спасатели встретились со школьниками в летнем лагере

26.06.2019 13:33 197

Кинологи встретились с детьми в летнем лагере на базе 24 гимназии Калуги, сообщила пресс-служба МЧС во вторник, 25 июня.

Для встречи со школьниками привезли двух лабрадоров и западно-сибирскую лайку.

Сначала специалисты рассказали ребятам о том, как дрессируют служебных собак, а потом показали упражнения со своими подопечными.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.