Сухиничская тюрьма получила станок для производства сувенирки

26.06.2019 11:44 34

Сухиничская ИК-5 получила широкоформатный фрезерный-гравировальный станок «Wattsan A1 1313». К концу июня завершатся пуско-наладочные работы на нем. Будет создано еще одно рабочее место – оператор станка. Данное оборудование будет использовано для производства сувенирной продукции к 650-летию Калуги, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 25 июня. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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