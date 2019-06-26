Полицейские изъяли 1800 литров «кустарной» водки в Ферзиковском районе

26.06.2019 11:31 64

Ранее судимый 69-летний калужанин вместе с 48-летним напарником арендовали ангар в Ферзиковском районе, где стали смешивать этиловый спирт с водой и разливать в тару.

При очередной перевозке продукции машину остановили сотрудники ГИБДД. Коробки изъяли и начали проверку.

Через некоторое время полицейские нашли и сам цех, сообщила пресс-служба МВД в среду, 26 июня.

Оперативники изъяли около 1800 литров «кустарноц» водки и оборудование по розливу. Экспертиза установила, что крепость алкоголя - 31%.

Бутылки были без акцизных марок. Сумма причиненного ущерба составила около 120 тысяч.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье « Производство и сбыт продукции без маркировки».

Напарникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.