Суд обязал минтруд и соцзащиту предоставить жилье сироте

25.06.2019 08:05 178

Накануне на прием к Уполномоченному по правам человеа пришла девушка с жалобой на минтруд и соцзащиту, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.

Калужанка, являясь сиротой, безуспешно обивала пороги чиновников с просьбой предоставить ей отдельное жилье.

Девушке раз за разом отказывали, объясняя это тем, что в списке нуждающихся сирот перед ней стоят другие люди, а свободных муниципальных квартир нет.

Омбудсмен помог калужанке составить обращение в суд.

Чиновники не учли, что закон не устанавливает очередность получения жилья сиротами, а отсутствие свободных жилплощадей не может служить основанием для отказа.

В результате Калужский районный суд обязал минтруд и соцзащиту предоставить девушке отдельное жилое помещение.

Фото: Pixabay.com.