Жителя Узбекистана осудили на 2,5 года за поножовщину

24.06.2019 18:33 136

Калужский районный суд приговорил 37-летнего жителя Узбекистана к 2,5 годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В марте этого года, находясь у дома на улице Гвардейской в Калуге, подсудимый нанес 4 удара кухонным ножом потерпевшему.

Устроивший поножовщину мужчина был пьян.

Медики оценили травмы пострадавшего как опасные для жизни, причинившие тяжкий вред здоровью.

Суд удовлетворил иск прокурора, и стоимость лечения будет взыскана с осужденного, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 июня.

Фото: Pixabay.com