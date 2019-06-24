Мать и дочь оштрафовали на 22 тысячи за ложный донос

24.06.2019 18:00 204

33-летняя жительница Кондрова сообщила в полицию, что ее сожитель похитил из дома 50 тысяч рублей и некоторые вещи.

Женщина подговорила свою 54-летнюю мать написать заявление о краже, что та и сделала, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 24 июня.

Полицейские предупредили обеих дам, что за ложный донос полагается уголовная ответственность.

Проведенная оперативниками проверка показала, что мужчина никакой кражи не совершал.

В отношении гражданок возбудили уголовное дело.

Суд назначил обвиняемым штрафы: дочери – 10 тысяч рублей; матери – 12 тысяч.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.