Боровская прокуратура проверила школьные летние лагеря

24.06.2019 16:48 153

Прокуратура Боровского района проверила детские летние лагеря на базе школ, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 июня.

В результате выявили многочисленные нарушения.

Так, например, некоторые заведения не имели санэпидзаключения.

В ряде случаев огнетушители были неисправны, сложенная на хранение мебель загромождала пути эвакуации, а двери выходов были заперты на ключ.

Кроме того, в некоторых школах была неисправна пожарная сигнализация.

По итогам проверки к административной ответственности привлекли 20 юридических и должностных лиц.

Фото: Pixabay.com.