Обнинские спортсмены выиграли первенство ЦФО по пляжному волейболу

24.06.2019 16:29 183

В Обнинске завершилось первенство ЦФО по пляжному волейболу, сообщила пресс-служба администрации города в понедельник, 24 июня. В соревнованиях приняли участие 17 команд юношей и 19 пар у девушек 2003-2004 годов рождения из 6 регионов Центрального Федерального округа. Среди юношей победителями стали Степан Филатов — Егор Матвеев (СШОР А. Савина, Обнинск). У девушек «золото» взяли Елизавета Губина - Арина Ряжнова (СШОР А. Савина, Обнинск). Награды спортсменам вручал Дмитрий Барсук - серебряный призер чемпионата мира по пляжному волейболу и бронзовый призёр чемпионата Европы, участник Олимпийских игр. Фото: пресс-служба администрации Обнинска.



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