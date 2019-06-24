«Рено» столкнулся с квадроциклом в Перемышльском районе

24.06.2019 15:42 265

В понедельник, 24 июня, около двух часов дня поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. Автомобиль «Рено» столкнулся с квадроциклом в деревне Жашково. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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