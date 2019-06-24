«Ситроен» сбил пешехода в центре Калуги

24.06.2019 11:41 557

В понедельник, 24 июня, в 8:15 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Достоевского в Калуге.

Автомобиль Citroën сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.