18-летний пензенец увел со счетов калужанок 98 тысяч

24.06.2019 11:12 497

Две калужанки обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с банковских карт, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 24 июня.

Обе женщины разметили в интернете объявления о сдачи квартиры в аренду. Каждой звонил мужчина, представлялся военным и узнавал данные кредиток, чтобы сделать предоплату.

Получив реквизиты, злоумышленник «уводил» со счетов деньги. Сумма ущерба составила 48 и 50 тысяч рублей.

Полицейские в ходе расследования установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Пензы.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по двум статьям: «Кража» и «Мошенничество».

Следователи проверяют парня на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.