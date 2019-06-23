Грузовик столкнулся с легковушкой под Износками

23.06.2019 09:07 279

22 июня, в субботу, около трех часов дня спасатели получили сообщение о ДТП в деревне Мятлево Износковского района.

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