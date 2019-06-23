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Грузовик столкнулся с легковушкой под Износками

23.06.2019 09:07 0 279
Грузовик столкнулся с легковушкой под Износками

22 июня, в субботу, около трех часов дня спасатели получили сообщение о ДТП в деревне Мятлево Износковского района.

Столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и «Опель».

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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