Дача и сараи сгорели в минувшую субботу

23.06.2019 07:50 352

В субботу, 22 июня, пресс-служба МЧС сообщила о двух произошедших пожарах в области.

В деревне Грибовка Куйбышевского района сгорел дачный дом. Сообщение о пожаре поступило в 12:30.

На борьбу с огнем были направлены 7 пожарных и 2 машины. Пламя потушили, никто не пострадал.

А около половины пятого вечера загорелись сараи на улице Чурикова в Малоярославце.

Горящие строения тушили 8 человек и 2 спецмашины. Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.