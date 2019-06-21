Крышу сгоревшего дома пытались продать как цветмет

Полицейские Малоярославецкого района пресекли попытку кражи цветного металла. Об этом сообщает региональное Управление МВД России по Калужской области 21 июня. О преступлении стражам правопорядка сообщили местные жители. Они увидели, как двое мужчин разбирают крышу сгоревшего здания и грузят листы железа в машину. Задержанными оказались два безработных жителя Малоярославецкого района. В кузове их автомобиля полицейские обнаружили 600 килограмов цветного металла.
Оба задержанных дали признательные показания и обещали устроится на работу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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