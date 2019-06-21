Легковушка въехала в «Пазик» в Калуге

21.06.2019 11:00 396

В Калуге «Рено» столкнулся с автобусом, следующим по маршруту № 97. О ДТП написали в группе «Калугажесть» 21 июня. Авария произошла в районе Московской площади. По мнению администраторов группы, виновником стал пожилой мужчина за рулем легкового автомобиля.

В ДТП пострадавших нет, от официальных источников информации о причинах аварии пока не поступало.