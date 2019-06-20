Юный калужанин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

20.06.2019 20:37 266

Илья Маричев стал победителем в первенстве мира по пауэрлифтингу, сообщил Калужский областной спортивный портал в среду, 19 июня. Соревнования прошли накануне в Швеции. Молодой спортсмен установил юношеский мировой рекорд по классическому троеборью в весовой категории 59 кг. Фото: Федерация пауэрлифтинга России.



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