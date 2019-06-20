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Сельские чиновники нарушили земельное законодательство в Козельском районе

20.06.2019 18:07 0 301
Сельские чиновники нарушили земельное законодательство в Козельском районе

Прокуратура Козельского района проверила, как ведутся похозяйственные книги в сельских администрациях.

В соответствии с законом сотрудники сельсовета должны раз в год обходить все личные подсобные хозяйства и вносить в книгу актуальные данные на 1 июля.

Однако изменения записывали только на основании личных обращений граждан. Остальные данные переносили из старых книг.

Такое положение дел выявилось в 9 сельских и 1 городском поселении.

Прокуратура района внесла 10 представлений руководителями администраций об устранении нарушений.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.


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