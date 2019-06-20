Калужанку будут судить за «черный» банкинг

20.06.2019 17:44 397

33-летнюю калужанку обвиняют в незаконной банковской деятельности.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и заключила с полицейскими досудебное соглашение.

Она назвала всех участников группы и рассказала детали их бизнеса, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 20 июня.

С августа 2017 по февраль 2018 пятеро калужан осуществляли незаконную банковскую деятельность в Людиново.

Злоумышленники, используя счета подконтрольных юрлиц и предпринимателей, исключили все банковские операции, проводимые под государственным контролем.

Таким образом, подельники получили около 10 миллионов рублей от «теневого оборота».

Первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.