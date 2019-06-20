Главная > Новости > Одной строкой

Черный аист, спасенный зоозащитниками, создал пару

20.06.2019 20:11 0 268
Черный аист, спасенный зоозащитниками, создал пару

Однажды охотники обнаружили травмированного черного аиста и передали его в центр реабилитации диких животных «Ромашка».

Оказалось, что это самка. Птицу выходили, но она осталась инвалидом.

Через четыре года защитники животных из калужского центра «Феникс» спасли самца черного аиста.

Зоозащитники решили объединить птиц в пару, написано в публикации на страничке «Феникса» в среду, 19 июня.

Поначалу аисты вели себя агрессивно друг к другу. Но через год привыкли, присмотрелись и устроили гнездо.

Теперь зоозащитники надеются, что птицы смогут завести потомство.

Фото: центр реабилитации диких животных «Ромашка».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Юный калужанин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге 20.06.2019 20:37

Сельские чиновники нарушили земельное законодательство в Козельском районе 20.06.2019 18:07

Калужанку будут судить за «черный» банкинг 20.06.2019 17:44

Фермерам задолжали свыше 1 миллиона зарплаты 20.06.2019 17:20

«Лада» и «Ниссан» столкнулись в Боровске 20.06.2019 16:50

Калужские гиревики стали чемпионами страны 20.06.2019 16:44

Козельская прокуратура оштрафовала водоснабженцев 20.06.2019 16:24

Администрацию Кондрова заставят отремонтировать городскую баню 20.06.2019 16:21

Калужанка рассчиталась с долгами, желая продать квартиру 20.06.2019 15:28

«Фольксваген» не разъехался со скутером в Медынском районе 20.06.2019 15:06

Народные новости
1314 0
pozor
1275 8
DX178
904 1
Владимир Ивкин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна FiatChryslerAutomobilesна льготных условиях

ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.