Черный аист, спасенный зоозащитниками, создал пару

20.06.2019 20:11 268

Однажды охотники обнаружили травмированного черного аиста и передали его в центр реабилитации диких животных «Ромашка».

Оказалось, что это самка. Птицу выходили, но она осталась инвалидом.

Через четыре года защитники животных из калужского центра «Феникс» спасли самца черного аиста.

Зоозащитники решили объединить птиц в пару, написано в публикации на страничке «Феникса» в среду, 19 июня.

Поначалу аисты вели себя агрессивно друг к другу. Но через год привыкли, присмотрелись и устроили гнездо.

Теперь зоозащитники надеются, что птицы смогут завести потомство.

Фото: центр реабилитации диких животных «Ромашка».