Калужские гиревики стали чемпионами страны

20.06.2019 16:44 36

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Казани завершился чемпионат России по гиревому спорту, сообщил Калужский областной спортивный портал.

Спортсмены калужской СШ «Маршал» завоевали две золотые и две серебряные медали.

Ирина Мартынова победила в длинном цикле и в рывке, выступая в весовой категории свыше 63 кг.

Владимир Гуров стал серебряным призёром в двоеборье, в весовой категории свыше 85 кг.

Еще одно «серебро» взяла Елизавета Сафронова в длинном цикле, выступая в весовой категории 63 кг.

Фото: Гиревики Калужской области.