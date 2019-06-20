«Дэо Нексия» сбила пешехода на проспекте Маркса в Обнинске

20.06.2019 14:06 181

В четверг, 20 июня, в 11 утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Автомобиль «Дэо Нексия» сбила пешехода на проспекте Маркса, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работало 9 человек: спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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