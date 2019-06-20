Посетители кальянной ограбили бармена на 40 тысяч

Обнинские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу, произошедшую в кальянной.
Видеокамеры в помещении заведения зафиксировали, как бармен оставил сумку со своими личными вещами на подоконнике и отошел.
Двое посетителей, находившихся неподалеку, вытащили оттуда часы и наушники, потом выкинули несессер в окно и вышли.
На улице подельники подобрали чужое имущество и скрылись.
Потерпевший оценил сумму ущерба в 40 тысяч рублей.
Оперативники в считаные часы выяснили личности подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 20 июня.
Ими оказались двое 33-летних уроженцев ближнего зарубежья.
Похищенное имущество было возвращено владельцу. А подельникам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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