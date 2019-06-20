Посетители кальянной ограбили бармена на 40 тысяч

20.06.2019 14:01 250

Обнинские полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу, произошедшую в кальянной.

Видеокамеры в помещении заведения зафиксировали, как бармен оставил сумку со своими личными вещами на подоконнике и отошел.

Двое посетителей, находившихся неподалеку, вытащили оттуда часы и наушники, потом выкинули несессер в окно и вышли.

На улице подельники подобрали чужое имущество и скрылись.

Потерпевший оценил сумму ущерба в 40 тысяч рублей.

Оперативники в считаные часы выяснили личности подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 20 июня.

Ими оказались двое 33-летних уроженцев ближнего зарубежья.

Похищенное имущество было возвращено владельцу. А подельникам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.