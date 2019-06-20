Девушка ушла из гостей «по-английски», прихватив чужой мобильник

20.06.2019 13:13 220

В полицию Обнинска обратился местный житель с заявлением о краже мобильного телефона, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 20 июня.

Причиненный ущерб заявитель оценил в 4 тысячи рублей.

Оперативники раскрыли дело «по горячим следам».

Накануне к мужчине в гости заглянула знакомая. Приятели стали выпивать и в какой-то момент девушка попросила мобильник, чтобы воспользоваться Интернетом.

Пока хозяин квартиры был занят своими делами, дамочка прихватила чужой телефон и ушла из гостей, не прощаясь.

Выйдя из дома, злоумышленница выключила гаджет, вынула сим-карту и выбросила ее в мусорный бак.

Теперь 28-летней похитительнице грозит срок до 2 лет за кражу.

Фото: Pixabay.com