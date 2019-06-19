Оплодотворенную икру форели привезли в наш регион из Америки

19.06.2019 21:00 189

В Боровский район из Америки привезли оплодотворенную икру форели. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Калужской области 19 июня. Перевозка будущих головастиков прошла под пристальным контролем представителей ведомства. Все икринки - их 135 000 штук - были пересчитаны и помещены в инкубатор для выращивания.

Документы на икру так же тщательно проверили. Все сертификаты соответствуют положенным стандартам. Тару, в которой перевозили икру, согласно инструкции сожгли.

Фото: pxhere.com