Следователи выяснят, почему обрушился потолок в аварийном доме Боровска

17.06.2019 17:29 276

В воскресенье, 16 июня, в Интернете появилась информация, что в одном из домов Боровска рухнул потолок.

Под завалами оказалась детская кровать. К счастью, в тот момент она была пустая.

Дом находится на Рабочей улице и был признан аварийным еще в 2016 году.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по данному факту.

Следователи установят причину обрушения и другие обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Будет дана юридическая оценка работы должностных лиц, занимающихся расселением аварийного жилья.

Фото: СУ СК по Калужской области.