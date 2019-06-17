Следователи выяснят, почему обрушился потолок в аварийном доме Боровска

В воскресенье, 16 июня, в Интернете появилась информация, что в одном из домов Боровска рухнул потолок.
Под завалами оказалась детская кровать. К счастью, в тот момент она была пустая.
Дом находится на Рабочей улице и был признан аварийным еще в 2016 году.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку по данному факту.
Следователи установят причину обрушения и другие обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.
Будет дана юридическая оценка работы должностных лиц, занимающихся расселением аварийного жилья.
Фото: СУ СК по Калужской области.
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