Пешехода сбили на проспекте Маркса в Обнинске

17.06.2019 17:21 320

В понедельник, 17 июня, в 15:25 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. На проспекте Маркса автомобиль сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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