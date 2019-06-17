Два надземных перехода над Киевским шоссе построят в Обнинске

17.06.2019 16:49 68

Два надземных перехода через Киевское шоссе появятся в Обнинске, сообщила пресс-служба Администрации города в понедельник, 17 июня. Сооружения построит компания «Автодор» на 102 и 103 километре трассы в рамках реконструкции автомагистрали. Строительство планируется окончить в четвертом квартале этого года. Фото: Pixabay.com.



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